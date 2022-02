Nouvel An chinois : comment savoir si vous êtes un "Tigre d'Eau" ?

Douze signes se succèdent, d'année lunaire en année lunaire, dans le calendrier chinois, incarnés par des animaux : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon. C'est donc en fonction de votre année de naissance que vous dépendez de l'un d'eux, selon l'astrologie chinoise. Le Nouvel An chinois (ou lunaire) débute toujours entre le 21 janvier et le 20 février, puisqu'il est réaligné cycliquement sur l'année solaire. Les personnes nées en début d'année civile doivent donc vérifier si le Nouvel An chinois correspondant a débuté avant ou après leur naissance.