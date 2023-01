La beauté et la minutie du geste : Olivier, profession sculpteur de légumes

Ces roses, il les sculpte dans la masse de ce beau radis. Inciser, dégager, des gestes infiniment précis. Tout est désormais sculpté, prêt à prendre place dans la composition. Le salon a lieu ce samedi. D'ici là, c'est une course contre le temps, contre la dégradation des légumes. Et le voici à Lyon, après trois heures de train et une courte nuit. Au terme de 30h de sculpture et d'une heure et demie de montage, le plus dur pour Olivier, c'est peut-être de mettre un point final. Perfectionniste, deux fois médaillé d'or olympique dans sa discipline, il n'est jamais totalement satisfait. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.