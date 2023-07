VIDÉO - Charcuterie, thermalisme et chants polyphoniques : une veillée corse en été

Les vacances en Corse, c'est aussi découvrir les voix, et le plus souvent dans les églises des villages de l'intérieur. Direction Vighjaneddu, où le groupe Vox Corsica se produit au moins une fois par semaine. Et à chaque fois, c'est un succès. À l'écoute des arpèges des guitares, des voix et de la langue, les vacances deviennent plus intimes. Une pause estivale enchantée.