On perpétue la tradition du paillon en Corrèze

C'est en Corrèze que vivent les derniers fabricants de paillon en Europe. Leur matière première : la paille de seigle. Olivier et Hervé Monteil ont repris l'entreprise fondée par leur grand-père en 1945. Aujourd'hui, leurs paillons connaissent toujours autant de succès et se vendent dans le monde entier. La famille Monteil a conçu elle-même la machine pour coudre les brins. Pour survivre face à l'arrivée des tapis d'affinage en plastique, Olivier et Hervé ont repensé leur fabrication en aseptisant leur paillon.