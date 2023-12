VIDÉO - "On voyage sans bouger" : La boule à neige, un savoir-faire français

Tout aussi française que la baguette, la boule à neige est devenue l'un des souvenirs touristiques les plus vendus dans le monde… à tel point qu'on en avait oublié l'origine. Une entreprise lyonnaise a décidé de ressusciter ce savoir-faire tricolore.

"C'est une merveille, un enchantement, c'est magique !", s'exclame Jeanne Gravier. Depuis 40 ans, cette collectionneuse et son mari Alain ne font pas un voyage sans rapporter de boule à neige. Ils en comptent aujourd'hui près de 1000. "Un jour, on a trouvé une boule à neige sur une brocante, et ça nous a plu", se souvient Alain Gravier, interrogé dans le reportage en tête de cet article.

Petit problème cependant, lorsqu'on regarde la provenance de ces objets souvenir sous leur socle : "95% sont made in China, c'est bien dommage", réagit Alain. Car en effet, la boule à neige a été créée en France. En 1889, à l'exposition universelle qui inaugure la tour Eiffel, la première boule en verre presse-papier est un souvenir incontournable.

La spécificité c'est que tout est fait chez nous Mylène Richard, responsable des opérations commerciales à JLK France

À Meillonnas (Ain), l'entreprise JLK France a décidé de fabriquer des boules à neige françaises, et ainsi profiter d'un succès qui ne se dément pas depuis le développement du tourisme dans les années 50. "La spécificité, c'est que tout est fait chez nous. C'est un réel avantage par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs sur le marché. On a aussi une fabrication 100% artisanale", détaille Mylène Richard, responsable des opérations commerciales.

Dans le reportage ci-dessus, la société prépare des milliers de boules destinées aux offices de tourisme. La fabrication ressemble à une recette. Il faut prendre de fines paillettes plastiques qui serviront de flocons, pour ensuite les mouiller et les déposer sur la plateforme, sous la cloche en plastique. "Il faut être minutieux, habile, mais finalement on voyage sans bouger", s'exclame une fabricante, interrogée par nos équipes.

Avec 120.000 boules vendues, il est impossible de concurrencer la fabrication asiatique à bas prix, mais l'entreprise française joue la carte de la qualité, se positionnant sur un marché de niche : les musées. Les nouveaux outils 3D, quant à eux, permettent aujourd'hui une personnalisation offrant de plus en plus de perspectives.