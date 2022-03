Orgue de Notre-Dame : opération renaissance

Un travail qui dure 6 mois. Certains tuyaux mesurent un centimètre, d'autres douze mètres de long. Et ils produisent des sons très différents, c'est toute la richesse du plus grand orgue de France. Pour mémoire, le reportage en tête de cet article montre comment Notre-Dame quand un organiste jouait. Mais c'était avant l'incendie d'avril 2019. L'instrument n'a pas été touché par les flammes. Les pompiers n'ont pas dû l'arroser. Mais l'orgue a été malgré tout démonté pendant quatre mois et transporté à des centaines de kilomètres de Paris.