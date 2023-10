VIDÉO - Pourquoi dit-on "la fin des haricots" ?

Elle est aussi utilisée pour des titres de livres. Mais c’est plutôt dans l'ouvrage sur les expressions françaises que l’on en retrouve une trace. Les haricots étaient beaucoup servis dans les familles et les internats en période de vache maigre, parce que peu chers. Et lorsqu’il n’y avait plus rien à manger, on disait que c’était la fin des haricots.

