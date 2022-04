Pâques : chasse aux œufs dans un village alsacien

Les petits cherchent les œufs du lièvre de Pâques, pendant que les grands s'amusent comme ils le peuvent. Les conscrits de l'année doivent ramasser les œufs le plus vite possible et sans les casser. Le gagnant sera le plus rapide à courir ou bien à remplir le panier. Le perdant, lui, a droit à un bon bain dans le lavoir.