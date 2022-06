Passion route : ils font revivre la Nationale 7

À Piolenc, on veille aussi sur les vieux trésors de l'A7, certes sous la poussière, mais en lieu sûr. Pour eux, ils valent de l'or, comme cette voiture électrique de 1942. Jean-Claude Villot restaure également des objets qui viennent de tout l'Hexagone, mieux qu'un livre d'histoire. Un peu d'huile de coude pour baisser votre vitre, et un coup d'œil sur les kilomètres affichés sur les bornes, l'unique point de repère. Sans oublier les pellicules que vous développerez des semaines plus tard. En un mot, ne soyez pas pressés, surtout pour téléphoner.