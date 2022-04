Pâtes à la française : les gnocchis niçois

C’est une spécialité surprenante qui a fait sourire des générations niçoises, les gnocchis aux blettes. Pour les préparer, ce jeune chef se rend au marché deux fois par semaine. Les meilleures sont évidemment les toutes fraîchement cueillies. Revenues dans un peu d’ail et de l’huile d’olive, les blettes vont cuire quelques instants avant d'être hachées. Des œufs, de la farine et du parmesan vont peu à peu former une boule compacte.