Pâtes à la française : les spätzle d’Alsace

Entre l'Alsace et les spätzle, l'histoire dure depuis plus de 500 ans. C'est une histoire gourmande et riche en calorie. Ces petites pâtes sont toujours produites selon la recette originelle. Farine, eau, sel, poivre, noix de muscade, et pas moins de dix œufs au kilo. Les pâtes ainsi formées plongent quelques instants dans de l'eau bouillante.