Patrimoine : au bout de son jardin, ce Français a patiemment restauré un moulin à vent

Le passionné a tout refait patiemment, jusqu'à ce vendredi glacial de décembre. C'est peut-être l'un des jours les plus importants de Rémi. Il a tout prévu. Cela fait des années qu'il rêve de voir son moulin terminé. Son rêve va peut-être se réaliser aujourd'hui. C'est un grand jour et c'est une fête pour la famille et les amis. Trinquer à la renaissance du monument et aux prochains projets de Rémi.