Les chalots des Vosges, de petites bâtisses entre greniers et coffre-fort

Entre Haute-Saône et Vosges Méridionales, prenons la route des chalots. Ces constructions qui servaient autrefois de grenier et de coffre-fort aux paysans. On en dénombre 300 en tout dans une commune de la région. Alain Lesne, ancien forestier, nous livre leur secret dans la vidéo en tête de cet article. Dominique, lui, a grandi en apercevant depuis sa maison ce chalot qui appartient à ses parents. Il fait pratiquement partie de la famille.