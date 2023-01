Patrimoine : comment du mobilier d'État du 18e siècle a été bradé aux enchères

Vingt sièges de style Louis XVI, proposés à 170 euros, adjugés à 6 240 euros, et maintenant estimés à plus de 300 000 euros. Pour ce spécialiste, c’est un trésor qui a été bradé. Des meubles de plus de 200 ans, parfois présentés comme de vulgaires copies. Au mois de juin 2022, à cause d’un déménagement, le château de Grignon, propriété du ministère de l’Agriculture, s’est vidé d'une partie de son mobilier dans la précipitation. Un fiasco selon l’un des journalistes qui a révélé l’affaire.