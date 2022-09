Patrimoine : la citadelle de Sisteron vue du ciel

Trois siècles plus tard, un homme ne s'y trompe pas, Vauban. L'ingénieur militaire de Louis XIV fait ajouter des fortins, en amont de la citadelle. En 1894, la frontière s'est décalée vers l'est. La place est déclassée militairement. Il reste le site, sa grâce, en fusion avec le rocher, comme une passerelle entre la nature et les hommes.