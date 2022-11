Unesco : comment figurer sur la liste de ses sites remarquables ?

Vézelay et sa colline ont été les premiers sites français inscrits au Patrimoine mondial en 1979. À l'époque, il s'agissait de préserver un bijou architectural, mi-gothique, mi-roman, et un haut lieu de l'histoire chrétienne. Grâce au label, le village est même devenu le site le plus visité de Bourgogne, jusqu'à un million de touristes par an.