Pays-Bas : les fondus du fromage

Les Hollandais et le fromage, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier. Pour percer le mystère du fromage hollandais, il a fallu se lever très tôt. Notre mission est d'assister à la première traite des vaches. Rianne de Wit, nous reçoit dans son exploitation, l'une des plus grandes des Pays-Bas. Elle abrite plus de 750 vaches.