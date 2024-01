VIDEO - Pétanque : le fabriquant numéro 1 de boules nous ouvre son atelier

L'entreprise Obut est spécialisée dans la fabrication de boules de pétanque depuis 70 ans. Une équipe de TF1 a pu visiter son atelier installé à Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire.

En matière de pétanque, tout est affaire de précision, et cela commence dès la fabrication. L'entreprise Obut, spécialisée dans la fabrication de boules de pétanque, en est témoin depuis 70 ans. Au fil des décennies, les techniques de fabrication sont restées quasiment inchangées dans son atelier installé à Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire.

"On part de barres en acier qu'on va découper en lopins, ces fameuses petites pièces qui ressemblent à un petit-suisse et il va falloir en assembler deux pour réaliser une boule", détaille dans le reportage en tête de cet article Romain Souvignet, président de l'entreprise Obut. "On définit le poids de la boule et plus le lopin va être lourd, plus la boule sera lourde", précise-t-il.

Une affaire de famille

A titre de repère, il faut 1300 tonnes de pression pour que les demi-sphères, chauffées et écrasées, prennent forme. Viennent ensuite la soudure et le polissage, une méthodologie mise au point depuis bien longtemps. Pour cause : ici, les boules de pétanques sont une histoire de famille. Avant Romain Souvignet, il y a eu à la tête de l'entreprise son grand-père puis son père. "Le même cheminement a démarré ici jusqu'au bout de l'atelier en 1955", rappelle l'actuel président, évoquant un processus de fabrication traditionnel. Une seule chose restera secrète pour toujours : le plan de conception d'une boule de pétanque, une recette qui se conserve jalousement.

Stéphane, qui travaille dans l'entreprise depuis 1992, a occupé différents postes, comme celui de la personnalisation des boules de pétanque. Il est aujourd'hui chef d'équipe et son histoire avec Obut est sa fierté comme celle de tout un village. "C'est la capitale mondiale de la boule en plus il y a plein de joueurs de pétanque, ce qu'il nous manque juste c'est les boulodromes", taquine ce dernier.

On y trouve il est vrai des champions de pétanque, comme Philippe, formateur. Des stages sont régulièrement organisés pour accompagner les boulistes qui veulent se perfectionner. Les clients peuvent ainsi jouer et tester directement sous le toit de l'entreprise les dernières boules qui viennent d'acheter.