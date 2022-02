Pézenas a retrouvé son carnaval

Place maintenant à un renouveau, à un changement de saison, invoqués par des danses traditionnelles. "On lance des soufflets. On se souffle aux fesses pour dire au revoir à l'hiver et bonjour au printemps", explique une femme. Les festivités vont se prolonger pendant les trois prochaines semaines, avec en apothéose le carnaval du mardi gras, le premier mars.