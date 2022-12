Pourquoi fête-t-on la Saint-Nicolas dans une partie de la France ?

Chaque année, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus, des Nancéiens, mais aussi des touristes étrangers, viennent assister à la procession de la Saint-Nicolas. Selon la tradition, le maire de Nancy remet les clés de la ville à Saint-Nicolas, annonçant ainsi le début des réjouissances de fin d’année et la célébration du solstice d’hiver. En Meurthe-et-Moselle, ce grand défilé est autant attendu par les petits que par les grands. Le saint patron est la star de la parade et guide la procession. Il est accompagné de chars originaux confectionnés spécialement pour l’occasion par des centaines de bénévoles. Des troupes d’artistes assurent l’animation des festivités, et on retrouve des personnages qui ont aussi contribué à faire sa légende : le père Fouettard et le boucher tueur d’enfants.