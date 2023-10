VIDEO - Sardaigne : à la découverte de la poutargue

Si on compare la poutargue de Sardaigne à de l'or, c'est aussi pour son prix : 250 euros le kilo. Dans l'Antiquité, la poutargue n'était qu'un casse-croûte pour les pêcheurs, mais elle a semble-t-il conquis le cœur des gastronomes depuis. Aujourd'hui, les plus grandes tables d'Europe et du monde se l'arrachent,.