VIDÉO - Quand les Anglais s'amusent avec Noël

En attendant que le père Noël soit fin prêt, les jouets se donnent en spectacle dans les rayons. Il faut gagner le cœur des enfants les plus exigeants pour espérer sa place sous le sapin. Avant le grand jour, on peut déjà en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Les chansons de Noël font partie du folklore en Angleterre. Les chorales envahissent les villes, mais un autre son est encore plus un synonyme de Noël britannique. Ce sont les crackers. C'est une pochette-surprise avec un petit pétard, une blague, un cadeau et une couronne en papier. Ils seront présents sur toutes les tables de Noël. "Ça brise la glace, ça rend les gens très joyeux. Le repas de Noël peut commencer", affirme une Londonienne. "C'est la tradition. C'est quelque chose quand on est enfant qui détonne", poursuit une autre.