VIDÉO - Quand les publicités XXL recouvrent des façades historiques pour financer des travaux

La loi interdit la publicité sur les bâtiments historiques, mais depuis 2007, une dérogation au Code du patrimoine autorise ces publicités géantes. À trois conditions toutefois : que la campagne publicitaire masque le chantier en cours, qu'elle finance les travaux et ne dépasse pas 50% de la toile qui recouvre la façade du bâtiment, sur laquelle se dessine souvent un trompe-l'œil.

Mais tous les visuels ne sont pas autorisés, et la municipalité a un droit de regard. "On ne va pas mettre de publicités qui ne représentent pas les valeurs de la ville de Paris", résume Karen Taïeb, élue adjointe (PS) à la mairie, en charge du patrimoine. "Et puis c'est un lieu de culte, cela compte beaucoup", insiste-t-elle. De quoi rassurer le curé de la paroisse de la Sainte-Trinité, le Père Emmanuel Pinot, qui a dû faire face à de nombreuses critiques au moment de l'installation de la publicité. "Il a fallu accompagner non pas seulement les paroissiens, mais aussi les habitants du quartier. C'est une question de bon sens : on a aujourd'hui besoin de faire appel à des mécènes et des publicités pour pouvoir financer ces projets de restauration", plaide-t-il.

Pour autant, tous ne se rangent pas à son avis. Une association de citoyens et d'urbanistes, "Résistance à l'agression publicitaire", proteste contre des paysages de "ville-sandwich" et appelle à un meilleur encadrement de la publicité. "De nombreux touristes viennent ici pour voir des œuvres d'art : parfois, elles sont en travaux, mais s'il y avait un trompe-l'œil, ils seraient au moins venus pour quelque chose. Alors que là, ils viennent pour voir une grande bâche publicitaire", soupire l'un de ses membres, Thomas Bourgenot.