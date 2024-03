VIDEO - Quand notre fléchette tombe à... Jonzac

Ce mardi, la fléchette du journal de 13h nous conduit à Jonzac en Nouvelle-Aquitaine. Cette cité thermale fait le bonheur des familles charentaises, et pas seulement.

Ce qui frappe en arrivant à Jonzac, petite ville de Charente-Maritime, c’est une imposante bâtisse qui abrite un petit théâtre style Napoléon III. Ce dernier a été mis en place dans les anciennes écuries du château de Jonzac en 1861.

Les ruelles médiévales conduisent aux "Antilles", un endroit idéal pour se réchauffer par temps maussade.

Pour cause : cette piscine municipale XXL née au début des années 2000 dans la cité thermale et ses 12.000 m² d’espaces aquatiques font le bonheur des familles charentaises, et au-delà. Ici, tout est chauffé par géothermie.