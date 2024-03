"Quatre à table" : Luana Belmondo dévoile ses recettes de plats italiens simples et savoureux pour moins de 30 euros

Le "Quatre à table" du 13H de TF1 a donné carte blanche à la cheffe italienne préférée des Français, Luana Belmondo. Avec 30 euros, elle a fait appel à son talent pour réaliser des plats simples et savoureux.

Des recettes faciles et bon marché. La cheffe italienne préférée des Français, Luana Belmondo, cuisine tout simplement en bonne mère de famille. À travers le menu du "quatre à table" de ce samedi, elle nous emmène dans son pays natal : l’Italie.

Au marché : de la ricotta, un peu de parmesan râpé et un pot de mascarpone chez le fromager, puis une poignée d’épinards, de la mâche, de l’ail, un bouquet de persil, trois kiwis et un citron non traité chez le maraîcher. Pour finir, un passage à la supérette pour acheter des linguines et des anchois marinés.

Dans la cuisine, c'est l’entrée qu'on s'attèle à préparer en premier : une calzone, soit l’équivalent italien de notre chausson. Farine, eau et huile d’olive forment une pâte rustique. Aplatie, elle sera farcie d’épinards mélangés à de la ricotta et du parmesan. Les calzones vont ensuite dorer deux minutes à poêle pour une entrée gourmande.

Pour le plat principal, le persil sera utilisé pour faire du pesto maison. Celui-ci accompagnera les linguines cuites al dente. L’anchois sera le détail qui change tout pour ce plat, en relevant son goût avec une saveur iodée. Pour finir, le dessert sera composé d'un coulis de kiwi disposé sur du mascarpone battu, le tout saupoudré de zeste de citron.