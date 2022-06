Que reste-t-il du paquebot France ?

Le gros, la pin-up, monsieur, ... chacun avait un surnom affectueux pour ce paquebot. France a relié Le Havre à New York, de 1962 à 1974. Une fierté française, c'est un palace sur l'Atlantique accueillant les stars du monde entier. Les plus riches logent dans ces cabines spéciales, au top de la modernité. Ils ont à leur disposition une télévision, un téléphone, et même la climatisation. Quant à la classe touriste, la seconde, les chambres sont plus petites, mais lumineuses.