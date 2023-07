VIDÉO - Charpente de Notre-Dame : convoi exceptionnel sur la Seine

À l'aide de la grande grue, les pierres meurtries sont remplacées sur les mûrs qui soutiendront la charpente. Les pièces triangulaires qui forment la structure de la charpente, qu'on appelle des "fermes", sont, elles, élevées. La manœuvre est délicate, puisque une ferme mesure quinze mètres de hauteur et pèse six tonnes et demie.