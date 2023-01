Rénover de vieux tracteurs, une passion (très légèrement) envahissante

À chaque fois, il faut démonter le vieux tracteur pour mieux le réparer. "Ils ont une vie ces tracteurs, ils ont une histoire, donc c'est important de conserver ce patrimoine", confie Damien. Effectivement, ces tracteurs racontent les premiers labours, le développement des fermes dans la région et la vie des paysans. Sur les photos de cette famille, on aperçoit trois générations, chacune avec un tracteur. Le lien qui les unit est fait de beaucoup de complicité et d'une pointe de taquinerie. La collection s'agrandit d'année en année.