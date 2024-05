VIDÉO - Art du carton-pierre : découvrez les étonnants sculpteurs de papier peint

Ces dernières années, le papier peint fait le bonheur des créateurs les plus audacieux. Dans un atelier, à Tours, on a décidé de redonner ses lettres de noblesse à une matière ancienne, le carton-pierre. Le 20H de TF1 vous fait découvrir ce savoir-faire en pleine renaissance.

Au huitième étage d'un hôtel de luxe parisien à l'atmosphère feutrée, l'une des suites les plus prestigieuses fait peau neuve, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les artistes donnent les derniers tours de vis à une étonnante fresque de papier sculpté de plus de six mètres de long, qui habille désormais le mur du fond. C'est le résultat d'une technique de précision, le carton-pierre, une œuvre d'art à part entière.

Recyclage

La recette est née dans un atelier tourangeau. Mais il est difficile de déceler de prime abord le potentiel artistique de ce qui s'apparente plutôt à de la tambouille. C'est en cherchant à recycler des chutes de papier que François-Xavier Richard, orfèvre du papier peint, arrive à retrouver une technique du XVIIIᵉ siècle utilisée pour les décors.

Mélangée à du blanc de Meudon, une poudre à base de craie, la mixture fait à la fois office de colle et de pâte à papier. Le montage se fait pièce par pièce, un peu comme un puzzle. Le carton-pierre, capable de supporter le poids d'un homme, est ensuite poncé, sculpté, travaillé pour donner vie au dessin d'un artiste en trois dimensions. Beaucoup de maisons de luxe et de monuments historiques s'intéressent au travail de l'atelier, séduits par l'esthétique qu'il crée, mais aussi par la dimension écologique du carton-pierre.