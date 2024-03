Normandie : la poterie du Mesnil de Bavent, un tour de main d'exception

C'est un trésor de nos régions qui trône parfois sur le toit des maisons. Des sculptures très travaillées, réalisées par des mains expertes dans les règles de l'art. Ces épis de faîtage, comme on les appelle, font partie de notre patrimoine.

Sur les toits normands trônent de drôles d'animaux, comme des oiseaux ou encore un écureuil. Tout un monde figé, fait de terre. Ces décorations, des épis de faîtage ont traversé les années et les tempêtes. Sur ce moulin, pas moins de 20 pièces. Chaque épi est unique, façonné à la main dans le village de Bavent, considéré comme le temple de la poterie.

Tout commence avec Philippe. Avec de simples boules de terre, il crée des courbes et lisse du bout des doigts. Une fois mise en forme, plusieurs tours sont encore nécessaires avant d'obtenir ce qui constituera la base d'un épi de faîtage. En plus de la tradition, sont aussi créés des animaux pour décorer les toits. Ce savoir-faire, ces gestes sont transmis dans cet atelier aux plus jeunes. Pour fixer et révéler les couleurs, la poterie passe quinze heures au four à 980 degrés. Certaines pièces sont exposées, d'autres sont à vendre entre 100 et plusieurs milliers d'euros.

Cet artisanat plaît aux touristes de passage et s'exporte même aux États-Unis et au Japon. Des pièces normandes aujourd'hui perchées sur les toits du monde entier.