REPORTAGE - Au coeur de la grande famille de la Patrouille de France

Chaque année, petits et grands se laissent hypnotiser par leurs ballets aériens préparés au millimètre. La Patrouille de France, qui a fêté ses 70 ans le 20 mai dernier, fait toujours rêver en France. Une compagnie d'excellence, composée de pilotes d'exceptions, qui forme une grande famille, à la rencontre de laquelle est allé le 13H de TF1.

Une histoire débutée le 17 mai 1953, lors d'un meeting avec la 3e escadre de Reims organisé à Alger : "Le commentateur, Jacques Noetinger, un très grand nom de l'aéronautique, s'emballe au micro et parle de la 'Patrouille de France'. Tout le monde accroche à ce terme, et l'armée de l'Air va l'adopter officiellement", avait ainsi raconté à l'occasion des 70 ans de la PAF à l'AFP Alexis Rocher, rédacteur en chef de Fana de l'aviation et de Planète aéro. Ses huit membres - plus un remplaçant - sont remplacés par tiers chaque année, restant trois ans au sein de cette unité d'élite.