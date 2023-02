VIDÉO - Les maisons à colombages de Rennes vont-elles disparaître ?

À l'époque de la construction, les poutres de bois n'étaient en effet pas toujours apparentes. Ce n'est qu'à partir des années 1950 qu'elles se sont dévoilées sur les façades. "Si les artisans étaient parmi nous, ils nous diraient que là, le travail n'est pas terminé. On doit recouvrir avec de l'enduit pour uniformiser la façade", explique Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine à l'office du tourisme de Rennes.

Témoin de plusieurs siècles d'histoire donc, les maisons à colombages sont nombreuses dans le cœur de Rennes puisqu'on en dénombre pas moins de 350, jusqu'à la plus petite, à peine deux mètres de large. "On va utiliser tout l'espace possible (à l'époque) et la construction à pans de bois est idéale pour cela parce que c'est comme un jeu de meccano en quelque sorte, on peut s'insérer partout", explique Gilles Brohan.