VIDÉO - "C'est impressionnant" : à la découverte de vraies empreintes de dinosaures dans l'Aveyron

Il y a 200 millions d'années, des dinosaures ont foulé le sol de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Aveyron. Des empreintes de ces créatures disparues peuvent encore être admirées au-dessus du village de Peyre. Petits et grands s'émerveillent dans cette région riche en fossiles.

Et si vous vous glissiez dans la peau d'un paléontologue amateur pour découvrir, près de l'un des plus beaux villages de l'Hexagone, de vraies empreintes de dinosaures ? Comme on peut le voir dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus, plusieurs familles ont entamé ce voyage préhistorique juste au-dessus de Peyre, un hameau de la commune de Comprégnac, dans l'Aveyron. Sur place, adultes et enfants peuvent explorer un sentier imprimé de traces et librement accessible, seul ou avec un guide.

Il y a 200 millions d'années, un climat tropical en Aveyron

"C'est assez impressionnant de se balader et de voir des traces aussi anciennes comme ça", se réjouit une mère de famille, dont la fille voulait admirer ces marques imposantes depuis longtemps. Grâce à ces empreintes que Jacques Sciau, découvreur du site de Peyre et responsable des fossiles au musée de Millau (Aveyron), met au jour depuis trente ans, les visiteurs peuvent s'imaginer, sur place, il y a 200 millions d'années, dans un climat tropical, en présence de ces géants disparus.

"Cette forme avec ces coussinets est typique des théropodes", explique Jacques Sciau, qui se tient près de la trace d'une grande patte. "Ils devaient faire ici à peu près 3 mètres de haut, donc ils montaient très haut, et à peu près 7 mètres de hauteur", ajoute le spécialiste.

Si une centaine de traces a été retrouvée sur ce site, c'est parce qu'il s'agissait d'un lieu de passage en bord de mer dans une zone marécageuse. "On pense que ces animaux devaient longer le littoral. Les empreintes, elles ont séché assez rapidement et une nouvelle couche apportée par la mer s'est déposée dessus et les a protégées", explique Jacques Sciau. L'Occitanie est une région riche en fossiles. Exposés dans le musée de Millau (Aveyron), ces restes de reptiles finissent de nous accompagner dans cette aventure.