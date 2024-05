"C'est un peu notre tour Eiffel" : la grande grue jaune de Nantes est désormais un monument historique

La célèbre grue jaune de Nantes vient d'être classée monument historique. Cette distinction est importante et va permettre de mieux la protéger, comme vous l'explique le JT de TF1.

Quand on la découvre pour la première fois, la grue jaune de Nantes fait toujours le même effet. Surnommée "la Titan", du fait de ses dimensions imposantes, à savoir 30 mètres de haut pour 400 tonnes, cette dernière est l'un des derniers vestiges de la construction navale sur l'île de Nantes. Et depuis le 13 mai, elle est officiellement classée aux monuments historiques. "Si on engage des travaux de restauration, l’État s'engage d'une manière plus importante dans ces travaux de restauration pour accompagner la ville", explique Olivier Chateau, adjoint (PS) au Patrimoine de la ville, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Bien plus qu'un monument, elle est aujourd'hui une marque qui cartonne : on la retrouve dans une boule à neige, sur des sonnettes, des pulls ou en maquette.

La grue jaune est surtout devenue un lieu iconique pour se prendre en photo. Avec ses autres grues, noires et grises, Nantes compte parmi trois des cinq grues protégées au titre des monuments historiques français. "C'est un peu notre tour Eiffel nantaise", confie un habitant. "Ça n'a pas de prix. Il faut garder ça", lance un autre passant.