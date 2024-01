VIDÉO - "Cocorico !" : dans l'Hérault, le mystère du vol du coq doré enfin résolu

En 1999, un coq doré installé au sommet d'une croix avait été volé à Bessan (Hérault), dans l'Hérault. Puis plus aucune nouvelle du volatile, jusqu'en novembre dernier. Le JT de TF1 vous raconte le fin mot de cette étonnante histoire.

L'escapade du coq doré est terminée. En 1999, cet objet installé au sommet d'une croix de la commune de Bessan, dans l'Hérault, avait été volé. Vingt-cinq ans après, les habitants sont émus de retrouver le volatile emblématique : "Je l'ai toujours admiré, il m'a beaucoup manqué", réagit un habitant. "C'est agréable de revoir ce coq, et quand je le regarderai, je penserai à mes parents", renchérit un autre. "Cocorico !", lance un autre pour saluer cette bonne nouvelle.

L'objectif était de gêner la personne qui avait pris le coq Michel Sabatery, écrivain

Depuis 24 ans, Michel Sabatery, écrivain, se battait bec et ongles : avis de recherche, articles illustrés de photos, publications sur les réseaux sociaux... Cet habitant de Bessan, aujourd'hui âgé de 81 ans, souhaitait absolument récupérer le coq datant de Louis XIV volé à sa commune. "L'objectif était de gêner la personne qui avait pris le coq. Je me suis dit 'si elle est gênée, elle ne pourra pas le revendre'", raconte-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le coq doré est ainsi réapparu un matin de novembre 2023 sur le pas-de-porte de l'octogénaire. Il raconte dans cet autre article publié mardi sur TF1info : "J'ai reçu un colis anonyme un samedi avec le coq dedans. Il y avait un nom et une adresse expéditeur qui était évidemment faux puisque était écrit notamment : 'M. Gallinacé'. À l'intérieur du paquet se trouvait aussi un message dactylographié où était écrit : 'Après un long voyage, me voilà de retour sur les terres qui m'ont vu naître. Chers Bessanais, vous m'avez manqué. Puisse mon chant résonner à nouveau'".

"M. Gallinacé" a depuis été démasqué. Le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, a révélé mardi qu'un individu avait été confondu. "Les militaires de la brigade de gendarmerie de Florensac sont parvenus à identifier la personne ayant restitué le coq. Il s'agit d'un homme né en 1975, lequel a reconnu être l'auteur du vol, par amusement, à l'occasion d'une soirée festive alcoolisée", détaille le magistrat dans son communiqué. Il n'aurait ensuite pas osé le rendre. Ne pouvant poursuivre pénalement le suspect en raison de la prescription de l'action publique (six ans pour un vol), le parquet de Béziers a décidé de classer sans suite la procédure.

Le village, lui, va bien retrouver son coq emblématique. "La gendarmerie va officiellement nous le restituer lors de la cérémonie des vœux, et nous allons dans le courant de l'année le remettre à sa place. On va essayer de le souder pour qu'il ne s'envole plus", plaisante le maire Stéphane Pépin-Bonet.