REPORTAGE - Dans le Tarn, la guerre du respounchou fait rage

Annie Garibal et Louis Dini sont des chercheurs d'or. Leur pépite est une longue tige verte au reflet brun : le respounchou. Une plante qui se cache dans les sous-bois ou se dissimule dans les buissons. Si elle ressemble à une asperge sauvage, son nom aux racines occitanes désigne tout autre chose puisque le respounchou est en réalité un tamier et pousse principalement dans le Tarn et l’Aveyron.

Chaque printemps, il fait souffler un vent de folie, car cet or vert est très convoité, presque autant que les champignons. Et le conflit est bien présent entre cueilleurs amateurs et ceux qui ramassent tout sur leur passage pour en faire commerce et ne laissent rien aux autres. Des pratiques qui agacent Louis, surtout quand les ramasseurs indésirables entrent sur son terrain privé. "Il y a une réflexion qui m'a été faite, un jour, sur le fait que je ne mette pas de panneau. Mais je suis propriétaire, je n'ai pas à mettre de panneau !"