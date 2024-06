Le Moulin Rouge avait perdu ses ailes le 25 avril. Les nouvelles, provisoires, sont arrivées ce lundi matin. Un French Cancan en extérieur est prévu pour les inaugurer le 5 juillet.

"Je les ai vues tomber et là, je m’arrête encore, mais pour les voir remonter, c’est super bien", se réjouit, au micro de TF1, dans le reportage du JT de 13H à voir en tête de cet article, un habitant de la butte Montmartre. Ce lundi 24 juin, soit deux mois après leur chute (pour une raison qui demeure inconnue), une grue soulève, sous les yeux des badauds et devant notre caméra, la première des quatre nouvelles ailes du Moulin Rouge. "Ça fait plaisir, et pour les touristes qui vont venir pour les JO, je pense que c’était super important de voir ce lieu emblématique du quartier", glisse une autre riveraine.

Il faut dire que le plus ancien cabaret parisien, qui fêtera ses 135 ans le 6 octobre, ne pouvait pas battre de l’aile plus longtemps. "La commande, c’était de les livrer avant le passage de la flamme olympique le 15 juillet. Un délai très court, donc c’est déjà une bonne chose d’avoir réussi", confie Pietro Cucci, gérant de la société CMP (Constructions métalliques de la pointe), chargée de concevoir lesdites ailes en aluminium et en acier, pesant chacune 110 kilos et mesurant près de six mètres.

Des ailes trop lourdes pour tourner, mais à la fixation renforcée, que l’établissement a privilégiées par souci de rapidité, et qui seront néanmoins inaugurées en grande pompe le 5 juillet à 23h, avec une vingtaine de danseuses venant au devant du public sur le trottoir de la façade, pour un French Cancan emblématique de ce haut-lieu. À terme, la direction prévoit ensuite de les remplacer par des ailes définitives, en carbone. Parce qu’au Moulin Rouge, on ne badine pas avec la légèreté.