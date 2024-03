Grandes marées : un paquebot anglais coulé durant la Seconde Guerre mondiale réapparait sur une plage du Nord

Les grandes marées d'équinoxe ont débuté ce dimanche le long du littoral de la Manche et de l'océan Atlantique. À mesure que l'océan se retire sur les côtes, il dévoile des trésors habituellement enfouis. C'est notamment le cas du "Creasted eagle", bateau coulé au large de Dunkerque.

Ce sont des vestiges habituellement invisibles qui ne se révèlent qu'à marée basse. Au large de Dunkerque (Nord), à mesure que la mer se retire, les contours d'une épave se dessinent dans le sable. Un spectacle rare dont certains ont profité avant le lever du jour avec l'arrivée des grandes marées d'équinoxe dans la région. Celle qui est apparue ce dimanche est le Crested Eagle, un paquebot à vapeur de 91 mètres, qui a fait naufrage en mai 1940, durant la Seconde Guerre mondiale. Ici, tout le monde connaît l'histoire de ce bateau situé sur la plage de Zuydcoote.

"C'est un bateau qui avait embarqué des troupes en Belgique et qui a été bombardé au large et qui est venu finir ici", explique un habitant dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Plus de 300 personnes ont péri dans le naufrage. Si le Crested Eagle est le plus célèbre, il n'est pas le seul bateau à hanter le fond de la mer au large de Dunkerque. Le Devonia, à Bray-Dunes, est également bien connu des habitants de la ville. Les deux bâtiments, avec le Lorina, le Vonette ou encore le Claude font partie des centaines de navires de l'Opération Dynamo coulés lors de l'évacuation des troupes alliées, principalement britanniques, du littoral dunkerquois.

L'épave du Creasted Eagle, coulé en mai 1940 lors de l'Opération Dynamo - TF1

Des traces des guerres du siècle dernier qu'il est possible de découvrir au large de Dunkerque alors que plusieurs n'ont toujours pas livré leurs secrets : aujourd'hui encore, la localisation de près de trente navires reste un mystère. Trésors invisibles des fonds marins, près de 400 épaves jonchent les plages du Nord et du Pas-de-Calais. Mais découvrir une épave est un privilège : le Creasted Eagle n'est apparu que quelques heures ce dimanche matin, sur la plage de Dunkerque, pour disparaître à nouveau sous les eaux, dès la fin de matinée.