REPORTAGE - Indre-et-Loire : un jeu de piste géant pour apprendre l'histoire de la Touraine

Des centaines d'enfants qui font un bond de plusieurs milliers d'années en arrière. C'est le principe du "Rallye du patrimoine" organisé chaque année depuis quatre ans en Touraine. Une idée originale lancée par deux enseignants passionnés d'histoire pour faire découvrir aux écoliers le patrimoine et les traditions de la région tout en s'amusant.

Pour cette édition 2023, 600 enfants sont devenus de petits enquêteurs et ont dû résoudre les énigmes cachées dans la commune de Loches (Indre-et-Loire). Une idée mise en œuvre en 2018 par Isabelle Lasneau et Denis Deschaume et depuis, malgré des interruptions dues au Covid, le succès de ce Rallye ne se dément pas. "On a plus de 1000 ans d'histoire qui sont sous nos yeux. Donc, c'est vraiment un fer de lance pour nous et sur lequel on peut asseoir des savoirs", confie Denis Deschaume dans le reportage en tête de cet article.