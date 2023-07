REPORTAGE - Julien Dumas : le chef étoilé qui s'inspire de la nature

Tous les plats de Julien Dumas sont une interprétation de la nature qu'il observe, particulièrement le potager où il se fournit en Seine-et-Marne, à 70 km de son restaurant. Il vient chercher ici, 80% des fruits et des légumes qu'il cuisine. "Il est exigeant, et en même temps souple et à l'écoute", témoigne Delphine Lefèvre, cheffe de culture, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Son but, reproduire dans l'assiette l'esthétique du potager. Chaque légume trouve sa juste place dans le plat qu'il imagine en improvisant selon la saison.