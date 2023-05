REPORTAGE - Le combat de la famille de Gustave Eiffel pour sauver ses constructions en France

Bien plus qu’un nom, qu’une tour, Eiffel, c’est d’abord un héritage revendiqué fièrement dans le monde entier, de New York à Porto, de Budapest aux rivières du Vietnam. Étonnamment, c’est dans son propre pays, la France, que l'œuvre de Gustave Eiffel est la plus menacée. Car le célèbre architecte qui a construit la tour Eiffel à Paris est à l'origine de nombreux autres bâtiments à travers l'Hexagone.

C'est notamment le cas d'un vieux pont noyé derrière les graffitis de la gare de Bordeaux, en Gironde. Cet édifice ferroviaire, délaissé depuis l'arrivée du TGV au début des années 2000 est en réalité le premier ouvrage du génie français. Au pied de l’édifice, une équipe du 20H de TF1 a rencontré la famille Eiffel qui déplore l'abandon des oeuvres de leur ancêtre. "C'est catastrophique que l'abord de la passerelle, monument classé est une décharge aujourd'hui. Inadmissible", alerte Myriam Larnaudie-Eiffel, arrière-arrière petite-fille de l'architecte, dans le reportage en tête de cet article.