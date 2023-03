REPORTAGE - Le Mont-Saint-Michel, une vie bercée par les marées

Il se cache, lové dans le brouillard et presque à l'abri des regards. Mais un souffle trahit sa présence, car on dirait qu'il respire. Ce matin-là, le Mont-Saint-Michel ne se dévoile qu'à travers un soupir. Et quelques minutes plus tard, au-dessus des nuages, le soleil se réveille. On découvre le Mont-Saint-Michel dans une lumière irréelle, comme une île dans le ciel. Une île que les grandes marées viennent de reconstituer.