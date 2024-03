VIDÉO - "Les plus anciens le transmettent aux plus jeunes" : les confréries de Corse célèbrent Pâques

Les processions de Pâques ont commencé ce vendredi en Corse. À Bonifacio, les confréries ont porté des croix dans une déambulation nocturne de plus de trois heures. TF1 s'est glissé dans le cortège, où la foi semble nécessaire pour soulever des châsses imposantes.

Cette cérémonie est "une belle découverte" pour des touristes interrogés par TF1. À Bonifacio (Corse-du-Sud), les confréries font perdurer la tradition catholique des processions du Vendredi saint et de tout le week-end de Pâques. Dans la nuit de vendredi à samedi, elles ont déambulé pendant plus de trois heures dans les rues de la ville.

La croix "la plus lourde pèse 800 kg, il faut être six au minimum pour la porter", témoigne Pierre Gazano, de la confrérie Sainte-Marie-Majeure. Tout un convoi entoure les porteurs, dont plusieurs personnes qui sont nécessaires pour les aider à baisser ou soulever la croix. "J’aime bien comparer ça au miracle de la foi chrétienne où à plusieurs, on arrive à faire quelque chose qui est soi-disant impossible tout seul", ajoute le confrère.

Une tradition transmise aux enfants

Les cinq confréries de la ville se frayent un chemin à la lumière des flambeaux dans les ruelles jusqu'à l'église principale de Bonifacio. Des enfants forment également des cortèges. "C’est un peu inexplicable, c’est ce qui se transmet de génération en génération à Bonifacio. Les plus anciens le transmettent aux plus jeunes", se réjouit un membre d'une confrérie.

Pâques est le moment le plus fort de l'année pour les confréries, créées au XIIᵉ siècle. Les cérémonies se poursuivront jusqu'au lundi de Pâques.