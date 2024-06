La chapelle royale du château d'Amboise, en Indre-et Loire, vient d'être restaurée. Après deux ans et demi de travaux, le public redécouvre enfin ce bijou de la Renaissance. Une équipe de TF1 n'a rien manqué de ce chantier exceptionnel.

Préparez-vous à être comme fasciné par les détails d'une sculpture ou la fantaisie d'une gargouille. La chapelle Saint-Hubert vole presque la vedette au château d'Amboise (Indre-et-Loire). "Quand on arrive, on voit le château, et l'œil est attiré par la petite chapelle à côté, qui est vraiment très belle", lance une visiteuse. "Elle est magnifique, s'enthousiasme une autre. La blancheur, les dessins, jusqu'à la flèche, les dorures..."

Cette métamorphose signe l'aboutissement d'un chantier titanesque. Pendant deux ans et demi, cachée derrière cun échafaudage, la chapelle a été entièrement restaurée. Dix corps de métiers ont été mobilisés pour refaire les couvertures en plomb ou renforcer la charpente. Notre reportage à retrouver en tête de cet article vous montre les différentes étapes de ce chantier exceptionnel.

Aujourd'hui, l'échafaudage a disparu. À l'extérieur comme à l'intérieur, la chapelle des Rois n'a jamais été aussi belle. C'est un écrin pour la sépulture du plus célèbre des Italiens, Léonard de Vinci, mort à Amboise en 1519.