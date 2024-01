VIDÉO - En forme d'étoile, cette ville alsacienne est unique au monde

Neuf-Brisach, dans le Haut-Rhin, est une ville unique au monde. Vue du ciel, entourée d'une ceinture de fortifications construite par Vauban, la commune ressemble à une étoile. Une équipe du 13H de TF1 vous y emmène.

Vue du ciel, c'est une étoile parfaite, un octogone né de l'imagination d'un homme qui a passé sa vie à construire des forteresses. Neuf-Brisach, dans le Haut-Rhin, est une ville fortifiée à part entière, ceinturée de murs, de fossés, de remparts. Ils n'ont pas bougé depuis 1703 lorsque Louis XIV et son architecte, Vauban, décident d'édifier cette place-forte, juste en face du puissant voisin allemand. La ville est classée sur la liste du patrimoine mondial protégé par l'Unesco.

Aujourd'hui, les Néo-Brisaciens et les Néo-Brisaciennes restent fiers de vivre dans cette commune atypique. Mais habiter au beau milieu d'une citadelle n'est-il pas très particulier ? "Nous, cela ne nous choque plus, répond Jeanine Klee, gérante d'un salon de thé dans la cité alsacienne, dans le reportage du 13H à retrouver en tête de cet article. Cela fait partie de notre vie. Il fait bon se promener dans les remparts. C'est quand même un terrain de jeu merveilleux, où on peut s'évader..." Dans les ruelles attenantes, le temps semble s'être arrêté. Les murailles tricentenaires paraissent n'offrir aucune prise au temps.

Aujourd'hui, les militaires ne sont plus présents depuis bien longtemps à Neuf-Brisach. Les soldats ont laissé place aux artistes. Le street-art a pris ses quartiers sous les remparts de la citadelle Vauban. En effet, depuis plusieurs années, le Musée d'art urbain et de street art (Mausa) a investi les lieux. Les coups de canon ont laissé place aux peintures et œuvres en tout genre. Pour découvrir encore davantage le patrimoine exceptionnel de cette ville hors du commun, regardez notre reportage en tête de cet article.