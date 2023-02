Panneaux solaires : vous risquez de ne pas pouvoir en installer si vous habitez une ville classée

Aucun panneau solaire n’est donc visible des remparts. Les architectes des bâtiments de France encouragent leur installation plus loin sur des parkings, des hangars ou des zones commerciales. Mais la mairie a essuyé un refus pour le futur conservatoire de musique, pourtant en périphérie. "On comprend que l’architecte des bâtiments de France doit avoir un œil important sur tout ce qui se passe intramuros. C’est quand même un patrimoine architectural important qu’il faut préserver. Maintenant, il faut que chacun avance d’un pas si on veut réussir cette transition énergétique", estime Jacques Guiheneuf, adjoint (SE) en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des transports de Guérande. Certains propriétaires en dehors du centre-ville ont aussi vu leur demande refusée au nom, cette fois, de la protection du patrimoine naturel.