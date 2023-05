VIDÉO - Bretagne : ils ont sauvé leur phare signé Eiffel

Il y a un an et demi, le phare a été confié à la restauration à une entreprise proche de Rennes (Ille-et-Vilaine). Les artisans ont remplacé le fût en acier par de l'inox, qui résiste mieux à la corrosion. Mais tout ce qui pouvait être conservé a été restauré, avec la volonté de ne pas trahir le style Eiffel. Après un an de travail, il est comme neuf.