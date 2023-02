VIDÉO - Le Carnaval de Nice, une fabrique à rêves

Son plaisir à voir défiler ses chars est évident. C'est le 71e Carnaval de Jean-Pierre Povigna et pourtant, quand il présente le roi au public, c'est toujours avec la même émotion. Dans ce Carnaval de Nice, Jean-Pierre, ses enfants et ses petits-enfants, sont un rouage essentiel. La famille Povigna construit dix chars, immenses rois, reines ou diables qui culminent à 18 mètres de haut. Des personnages tout en mouvement, une innovation technologique. Et tout le public bouge avec eux.