REPORTAGE - Pour Notre-Dame, ils façonnent une charpente comme au Moyen Âge

Une maquette au dixième a été réalisée. Et pour comprendre comment les charpentiers du Moyen Âge procédaient, des prototypes d'assemblage à l'échelle 1 ont été taillés à la main par un compagnon anglais. Sur les photos prises avant l'incendie, on revoit la charpente qui a tenu 800 ans. Il s'agit de la reproduire au plus juste. Les architectes donnent les plans et les instructions. Les entreprises se concertent pour harmoniser leurs méthodes. Le chemin est encore long.