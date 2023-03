"Copains comme cochon" ou "au bout du rouleau" ? Les origines méconnues des expressions françaises les plus courantes

Voilà une expression très imagée, dont les origines remontent au Moyen-Âge. Pour la comprendre, il faut avoir quelques connaissances en armurerie, et particulièrement dans le fonctionnement... des arbalètes. "L'arbalète est tellement précise et tellement puissante qu'au moindre faux pas, on prend un carreau. Donc, quand quelqu'un doit se tenir à carreau, c'est vraiment qu'il est temps de ne pas bouger et de faire ce qu'on lui demande", explique un spécialiste. Mais ce n'est pas tout : l'expression a aussi évolué au temps de la Révolution française.